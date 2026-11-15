Jangan Sering Pindah Tempat, Ini Cara Menjaga Kuncup Christmas Cactus Tetap Tumbuh

PONTIANAK POST - Christmas Cactus atau kaktus Natal yang sudah mulai membentuk kuncup sebaiknya tidak terlalu sering dipindahkan atau mengalami perubahan kondisi perawatan.

Tanaman ini cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama ketika memasuki masa berbunga.

Perubahan lokasi, pola penyiraman, pencahayaan, suhu, dan kelembapan dapat memengaruhi perkembangan kuncup.

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Karena itu, menjaga kondisi tanaman tetap stabil menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko bunga berguguran sebelum mekar.

Hindari Memindahkan Tanaman secara Mendadak

Advertisement Salah satu kesalahan yang bisa memicu kerontokan kuncup adalah memindahkan kaktus Natal ke tempat baru ketika sedang berbunga.

Perubahan lokasi dapat membuat tanaman mengalami perbedaan kondisi cahaya dan suhu.

Jika baru saja dipindahkan lalu kuncup mulai rontok, pemilik tanaman bisa mempertimbangkan untuk mengembalikannya ke tempat semula.

Jika ingin mempertahankan lokasi baru, berikan waktu bagi tanaman untuk beradaptasi secara perlahan. Sebaiknya jangan sekaligus mengubah rutinitas perawatan lainnya.

Jaga Pola Penyiraman Tetap Teratur

Penyiraman juga perlu diperhatikan selama masa berbunga. Kaktus Natal tidak menyukai kondisi media yang terlalu lama kering, tetapi penyiraman berlebihan juga dapat menyebabkan masalah pada akar.

Sebelum menyiram kembali, periksa lapisan atas media tanam. Cara ini membantu menentukan apakah tanaman memang membutuhkan tambahan air.