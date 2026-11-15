Kuncup Kaktus Natal Tetap Rontok mesti Perawatan Benar? Periksa Hama, Media Tanam, dan Jumlah Bunga

PONTIANAK POST - Kuncup kaktus Natal yang berguguran tidak selalu menandakan tanaman kekurangan air atau salah mendapatkan pencahayaan.

Ada beberapa penyebab lain yang terkadang luput dari perhatian, seperti serangan hama, kondisi media tanam, hingga jumlah kuncup yang terlalu banyak.

Jika tanaman sudah ditempatkan di lokasi yang sesuai dan pola penyiraman terjaga, pemeriksaan lebih lanjut dapat membantu menemukan penyebabnya.

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Periksa Kemungkinan Serangan Kutu Daun dan Kutu Putih

Hama menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu perkembangan kuncup kaktus Natal. Dua jenis yang perlu diperhatikan adalah kutu daun atau aphids dan kutu putih atau mealybugs.

Advertisement Keduanya dapat mengganggu bagian tanaman yang sedang berkembang, termasuk kuncup bunga. Periksa ruas batang dan bagian kuncup untuk melihat apakah terdapat lapisan putih.

Jika ditemukan tanda serangan, penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi tanaman. Salah satu pilihan yang dilansir dari Balcony Garden Web adalah penggunaan semprotan pestisida organik seperti minyak neem.

Periksa Kondisi Media Tanam

Media tanam yang terlalu padat dapat menghambat aliran air dan menyebabkan genangan. Kondisi tersebut berisiko memicu pembusukan akar sehingga tanaman menjadi lebih lemah dan tidak mampu mendukung perkembangan bunga dengan baik.

Kaktus Natal membutuhkan media yang tidak mudah menahan air berlebihan. Artikel tersebut menyarankan penggunaan media tanam untuk sukulen sebagai salah satu pilihan.

Selain tekstur media, pemberian pupuk juga perlu diperhatikan. Pupuk yang terlalu banyak dapat membuat kandungan nutrisi dalam media berlebihan.

Sebaliknya, kekurangan pupuk dapat membuat tanaman tidak memperoleh nutrisi yang cukup untuk mendukung pembentukan kuncup.