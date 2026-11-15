Daun Kaktus Natal Keriput, Periksa Pola Penyiraman dan Pencahayaannya

PONTIANAK POST - Menjaga kaktus Natal tetap segar bukan hanya soal rutin menyiramnya.

Tanaman hias ini juga membutuhkan pencahayaan yang sesuai agar daunnya tidak mengerut atau kehilangan kesegaran.

Daun kaktus Natal yang tampak layu bisa menunjukkan dua kondisi berbeda. Tanaman mungkin kekurangan air, tetapi bisa juga mengalami kerusakan akar akibat penyiraman berlebihan.

Advertisement Paparan sinar matahari langsung pun dapat memicu masalah serupa.

Karena itu, sebelum menambah air atau memindahkan tanaman, penting untuk memeriksa kondisi media tanam dan lingkungan tempatnya tumbuh.

Advertisement Daun mengerut bisa menjadi tanda kekurangan air

Kaktus Natal memiliki daun berdaging yang berfungsi menyimpan air. Ketika tanaman terlalu lama tidak disiram, cadangan air berkurang sehingga daun kehilangan bentuknya yang tebal dan mulai terlihat keriput.

Kondisi tersebut dapat muncul ketika tanaman sedang aktif tumbuh maupun saat memasuki masa berbunga.

Jika media tanam terasa sangat kering, penyiraman perlu dilakukan secara menyeluruh. Berikan air sampai mengalir keluar dari lubang drainase pot.

Namun, jangan langsung menyiram kembali ketika permukaan media masih basah. Biarkan media sedikit mengering sebelum penyiraman berikutnya.

Salah satu cara sederhana untuk memeriksa kebutuhan air adalah memasukkan jari sekitar 2,5 sentimeter ke dalam media tanam. Jika bagian tersebut terasa sangat kering, tanaman perlu mendapatkan air.