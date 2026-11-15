Enam Hal dalam Perawatan yang Memengaruhi Kesehatan Daun Kaktus Natal

PONTIANAK POST - Daun kaktus Natal yang mulai pucat, lemas, atau mengerut tidak selalu berkaitan dengan penyiraman.

Kondisi tersebut juga bisa dipengaruhi oleh nutrisi yang tidak mencukupi, suhu lingkungan yang berubah-ubah, hingga media tanam yang sudah memadat.

Masalahnya, beberapa faktor tersebut kerap luput dari perhatian karena pemilik tanaman lebih sering memeriksa kondisi daun dan frekuensi penyiraman.

Advertisement Padahal, kesehatan akar dan lingkungan tumbuh turut menentukan kemampuan tanaman mempertahankan daun yang tebal dan segar.

Kekurangan nutrisi dapat memengaruhi kondisi daun

Advertisement Daun kaktus Natal yang terlihat pucat, lemas, atau keriput dapat menjadi salah satu tanda kemungkinan kekurangan nutrisi.

Magnesium dan kalium termasuk unsur yang dibutuhkan untuk mendukung kondisi daun serta pertumbuhan tanaman.

Menurut panduan Balcony Garden Web, pemberian pupuk larut air dengan kandungan seimbang dapat dilakukan selama masa pertumbuhan, yakni dari musim semi hingga awal musim gugur.

Frekuensi yang disarankan adalah setiap empat hingga enam minggu dengan konsentrasi pupuk yang diencerkan menjadi setengah atau seperempat dari takaran pada petunjuk penggunaan.

Sumber tersebut juga menyebutkan garam Epsom atau magnesium sulfat sebagai tambahan magnesium.

Namun, penggunaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan tidak dilakukan berlebihan.