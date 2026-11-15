Christmas Cactus Bisa Tampil Lebih Menarik dengan 15 Inspirasi Penataan Ini

PONTIANAK POST - Christmas cactus tidak harus selalu diletakkan di atas meja atau ambang jendela.

Tanaman hias ini juga bisa ditata secara vertikal menggunakan stand, rak, hingga pot gantung agar tampil lebih menonjol di dalam rumah.

Penataan vertikal menjadi salah satu cara memaksimalkan kehadiran tanaman tanpa menghabiskan banyak ruang.

Advertisement Selain mempercantik ruangan, bentuk pertumbuhan Christmas cactus yang menjuntai membuatnya cocok dijadikan elemen dekorasi.

Balcony Garden Web membagikan 15 inspirasi untuk menata Christmas cactus secara vertikal. Berbagai pilihan tersebut bisa disesuaikan dengan gaya interior dan ruang yang tersedia.

Advertisement 1. Gunakan stand tanaman bertingkat

Stand bertingkat dapat menjadi pilihan untuk menempatkan Christmas cactus pada posisi lebih tinggi.

Model ini juga memungkinkan beberapa tanaman ditata dalam satu area sehingga menciptakan tampilan yang lebih penuh.

2. Pilih stand berbahan logam

Stand logam dengan desain sederhana dapat membuat dedaunan dan bunga Christmas cactus menjadi pusat perhatian. Pilihan ini cocok bagi yang menyukai dekorasi modern dan tidak terlalu ramai.

3. Jadikan tanaman sebagai chandelier

Tidak hanya lampu, tanaman juga bisa dijadikan elemen dekorasi yang menggantung dari langit-langit. Christmas cactus dapat ditempatkan pada wadah gantung sehingga tampil menyerupai chandelier alami.

4. Gunakan pedestal kayu

Pedestal kayu bergaya klasik bisa memberikan kesan elegan. Pilih desain yang sesuai dengan furnitur ruangan agar tanaman terlihat menyatu dengan dekorasi.