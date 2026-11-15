Christmas Cactus Bisa Dibentuk Menyerupai Pohon, Kenali Ide Penataannya

PONTIANAK POST - Christmas cactus dikenal sebagai tanaman hias dengan batang beruas yang dapat tumbuh menjuntai.

Namun, tanaman ini juga bisa ditata dengan tampilan berbeda, termasuk menyerupai pohon.

Salah satu caranya adalah memanfaatkan teknik pemangkasan untuk membentuk arah dan tampilan pertumbuhan tanaman.

Advertisement Penataan menggunakan stand tinggi juga dapat membantu Christmas cactus tampil lebih menonjol di dalam ruangan.

Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut ide yang bisa dilakukan untuk membentuk Christmas cactus menyerupai pohon.

Advertisement 1. Bentuk tanaman menyerupai pohon

Christmas cactus tidak harus selalu dibiarkan menjuntai. Dengan pemangkasan yang tepat, tanaman ini dapat dibentuk menyerupai pohon sehingga memiliki tampilan lebih tegak dan terstruktur.

Konsep tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemilik tanaman yang ingin menghadirkan bentuk berbeda dari Christmas cactus pada umumnya.

2. Gunakan stand tinggi sebagai penyangga tampilan

Stand tinggi dapat membuat tanaman terlihat lebih menonjol. Pilihan materialnya beragam, mulai dari kayu hingga logam.

Model stand juga dapat disesuaikan dengan gaya dekorasi rumah. Stand kayu memberikan kesan klasik, sedangkan model logam lebih sesuai untuk ruangan bergaya modern.

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3. Ciptakan tampilan seperti air terjun

Jika tidak ingin membentuk tanaman menyerupai pohon, karakter batang yang menjuntai justru bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik utama.