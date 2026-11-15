Cara Menguatkan Teman atau Saudara yang Sedang Berduka: Hindari Kata-Kata ini

PONTIANAK POST - Kehilangan orang terkasih dapat meninggalkan kesedihan mendalam. Dalam situasi seperti ini, teman atau saudara yang berduka tidak selalu membutuhkan nasihat maupun kalimat penghiburan yang panjang. Sering kali, mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia hadir, mendengarkan, dan menemani tanpa menghakimi.

Menghibur orang yang sedang berduka memang tidak mudah. Banyak orang khawatir salah bicara atau justru membuat kesedihan semakin terasa. Namun, menghindari atau menjauh karena tidak tahu harus berkata apa juga dapat membuat orang yang kehilangan merasa sendirian.

Advertisement Panduan dari lembaga kesehatan seperti National Institutes of Health (NIH) menekankan bahwa pendamping tidak harus menyelesaikan kesedihan seseorang. Hal yang lebih penting adalah memberikan ruang aman agar orang yang berduka dapat mengungkapkan perasaan sesuai kesiapan mereka.

1. Hadir secara fisik dan tunjukkan kepedulian

Kehadiran yang tulus sering kali lebih bermakna daripada banyak kata. Luangkan waktu untuk menemani mereka, bahkan jika hanya duduk bersama dalam keheningan.

Advertisement Tidak perlu memaksakan percakapan atau mencari kalimat yang dianggap paling tepat. Ucapan sederhana seperti, "Saya turut berduka. Kalau kamu ingin ditemani, saya ada di sini," sudah dapat menunjukkan kepedulian.

Namun, tetap perhatikan kebutuhan orang yang sedang berduka. Ada yang ingin ditemani, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu sendiri. Tanyakan apakah mereka nyaman jika dikunjungi atau lebih memilih berkomunikasi melalui pesan singkat.

2. Tawarkan bantuan yang konkret

Kesedihan dapat membuat seseorang kesulitan menjalankan rutinitas dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Karena itu, bantuan praktis bisa menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti.