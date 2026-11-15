Cara Membuat Pewarna Alami Tekstil dari Rumah, Manfaatkan Limbah Dapur hingga Tanaman Sekitar

PONTIANAK POST – Kulit bawang merah, kunyit, daun jati, kulit kayu, hingga biji alpukat yang selama ini kerap dibuang ternyata memiliki potensi menjadi bahan pewarna alami tekstil. Dengan proses sederhana, sejumlah bahan tersebut dapat diolah menjadi ekstrak untuk mewarnai kain di rumah.

Pemanfaatan bahan alami ini tidak hanya menjadi alternatif kegiatan kreatif, tetapi juga membuka peluang usaha rumahan berbasis pengolahan limbah organik. Apalagi, tren pemanfaatan bahan baku berkelanjutan mendorong industri tekstil untuk mencari alternatif pewarna yang lebih ramah lingkungan.

Advertisement Potensi tersebut juga menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui penelitian, BRIN mengembangkan pengolahan berbagai bagian tanaman lokal menjadi serbuk pewarna alami yang lebih praktis untuk disimpan, dikemas, dan digunakan.

Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN, Lidia Kristina Panjaitan, memaparkan inovasi tersebut dalam webinar HortiActive #32, Rabu (11/11).

Penelitian itu mengintegrasikan pemanfaatan biofertilizer atau pupuk hayati dengan teknologi pengeringan foam-mat drying. Pendekatan tersebut tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan tanaman penghasil pigmen, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagian tanaman yang belum termanfaatkan.

Advertisement Berbagai Bahan di Rumah Bisa Menghasilkan Warna

Masyarakat sebenarnya dapat memulai eksperimen pewarna alami menggunakan bahan yang mudah ditemukan di dapur maupun lingkungan sekitar.

Kulit bawang merah, misalnya, dapat menghasilkan warna merah-oranye hingga kecokelatan. Kunyit menghasilkan warna kuning, kayu secang menghasilkan warna merah hingga merah muda, sedangkan daun jati dapat menghasilkan warna cokelat.

Bahan lainnya yang berpotensi digunakan adalah daun ketapang, kulit kayu nangka, kulit kayu mahoni, serta daun dan biji alpukat.

Setiap bahan memiliki kandungan pigmen berbeda sehingga menghasilkan karakter warna yang tidak sama. Hasil akhirnya juga dipengaruhi jenis kain, konsentrasi ekstrak, lama pencelupan, dan proses penguncian warna.