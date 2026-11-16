Pelajaran Mahal dari Bung Hatta: Wapres Pertama yang Pilih Mundur dari Kursi Kekuasaan

PONTIANAK POST - Nama Mohammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Bersama Soekarno, tokoh yang akrab disapa Bung Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Namun, ada satu catatan sejarah penting dalam perjalanan politiknya. Hatta menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Desember 1956.

Advertisement Dilansir dari tulisan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nurudin di laman pwmu.co, keputusan tersebut bukan dilatarbelakangi persoalan pribadi ataupun skandal politik. Hatta memilih meninggalkan kursi wakil presiden karena perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan Indonesia.

Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebab, Hatta rela melepaskan jabatan yang telah diembannya selama lebih dari 11 tahun.

Advertisement Berbeda Pandangan dengan Soekarno

Hatta mulai menjabat sebagai Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selama mendampingi Presiden Soekarno, keduanya dikenal sebagai pasangan Dwitunggal yang menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa.

Namun, hubungan politik keduanya mulai mengalami kerenggangan pada dekade 1950-an. Perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan menjadi salah satu persoalan utama.

Hatta mendukung sistem Demokrasi Parlementer yang menempatkan parlemen dan pemerintahan dalam mekanisme pertanggungjawaban politik. Sementara itu, Soekarno semakin mengarahkan Indonesia menuju konsep Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana negara seharusnya dijalankan.

Selain itu, Hatta menilai kedudukannya sebagai wakil presiden semakin terbatas. Ia juga kecewa terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.