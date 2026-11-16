Mundur di Tengah Kontroversi, Ini Bedanya Alasan Gibran dan Bung Hatta Melepas Jabatan Wapres

PONTIANAK POST - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada 12 November 2026 menjadi perhatian publik. Keputusan tersebut memunculkan perbincangan, terutama karena Indonesia pernah mencatat sejarah serupa ketika Mohammad Hatta mundur dari posisi wakil presiden pada 1956.

Meski sama-sama meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia, keputusan keduanya memiliki latar belakang berbeda.

Advertisement Gibran mengundurkan diri ketika perjalanan politiknya masih diwarnai sejumlah kontroversi, mulai dari polemik pencalonan hingga persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Sementara itu, Mohammad Hatta memilih mundur karena perbedaan prinsip dan pandangan mengenai arah pemerintahan bersama Presiden Soekarno.

Advertisement Perbedaan konteks tersebut menjadi sorotan dalam tulisan Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang dimuat di pwmu.co.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2024–2029 pada 12 November 2026.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam suratnya, Gibran menyatakan pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri setelah melalui pertimbangan panjang.

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Ia juga menyebut keputusan tersebut diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara.