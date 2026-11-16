Mengenal Sisi Lain Bung Hatta: Cerita Masa Kecil di Bukittinggi Sebelum Jadi Pendamping Soekarno





PONTIANAK POST – Mohammad Hatta dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, jauh sebelum menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator, Bung Hatta menjalani masa kecil di lingkungan keluarga dengan latar belakang ulama dan pedagang.

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Kampung Aur Tajungkang, Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Hatta memiliki seorang kakak perempuan bernama Rafiah.

Advertisement Nama Mohammad Hatta berasal dari Muhammad Athar. Nama tersebut diambil dari nama seorang tokoh Muslim, yakni Muhammad Ata-Ilah Al-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam.

Berasal dari Keluarga Ulama dan Pedagang

Advertisement Latar belakang keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidup Hatta. Keluarga besar dari pihak ayah dikenal sebagai kalangan ulama. Kakeknya, Syekh Abdurrahman, merupakan ulama besar yang memiliki surau sekaligus menjadi pengasuh Tarekat Naqsyabandiyah di Batu Hampar, Payakumbuh.

Sementara itu, keluarga dari pihak ibu memiliki latar belakang sebagai pedagang. Salah satu sosok yang dekat dengan Hatta adalah kakeknya dari pihak ibu, Ilyas bergelar Bagindo Marah, yang akrab dipanggil Pak Gaek.

Pak Gaek dikenal sebagai pedagang besar yang menjalankan usaha hingga Sawahlunto dan Lubuk Sikaping. Ia juga memiliki kontrak usaha jasa pos dari pemerintah kolonial.

Perpaduan lingkungan keluarga ulama dan pedagang tersebut turut membentuk kehidupan Hatta. Ia tumbuh dengan nilai religius, disiplin, dan ketaatan, sekaligus mengenal dunia usaha sejak kecil.

Tumbuh di Lingkungan yang Membentuk Karakter

Kehidupan keluarga Hatta mempertemukannya dengan dua lingkungan yang berbeda, yakni tradisi keagamaan dari keluarga ayah dan kegiatan perdagangan dari keluarga ibu.

Kedua latar belakang tersebut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan karakter Hatta sebelum dikenal luas sebagai tokoh pergerakan nasional.