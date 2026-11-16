Tak Hanya Kutu Buku, Bung Hatta Muda Ternyata Pernah Aktif di Klub Sepak Bola

PONTIANAK POST – Mohammad Hatta tidak hanya dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sejak muda, tokoh kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, ini menunjukkan kesungguhan dalam menempuh pendidikan. Perjalanannya bahkan membawanya hingga ke Belanda dengan dukungan beasiswa.

Pendidikan Hatta dimulai di Bukittinggi. Ia sempat mengenyam pendidikan dasar di sekolah swasta dan sekolah rakyat sebelum kemudian dipindahkan ke Europese Lagere School (ELS), sekolah dasar pada masa kolonial yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa.

Advertisement Hatta awalnya bersekolah di ELS Bukittinggi, kemudian melanjutkan pendidikan di ELS Padang.

Melanjutkan Sekolah ke Padang dan Batavia

Advertisement Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS Padang, pada 1916 Hatta melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang, setingkat sekolah menengah pertama.

Ia menuntaskan pendidikan di MULO pada 1919. Setelah itu, Hatta berangkat ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Hoogere Burgerschool (HBS), jenjang pendidikan menengah pada masa kolonial.

Pada 1921, Hatta berhasil menyelesaikan pendidikannya di HBS dengan hasil sangat baik.

Di tengah kesibukan belajar, Hatta juga mulai aktif dalam organisasi pergerakan. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond dan dipercaya menjadi bendahara.

Selain kegiatan organisasi, Hatta memiliki kegemaran bermain sepak bola dan aktif dalam klub sepak bola di sekolahnya.

Dapat Beasiswa Kuliah ke Belanda

Setelah lulus dari HBS, perjalanan pendidikan Hatta berlanjut ke jenjang perguruan tinggi di Belanda. Ia diterima di Nederland Handelshogeschool, yang kini dikenal sebagai Erasmus Universiteit Rotterdam.