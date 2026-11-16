Cegah Ekonomi Dikuasai Segelintir Elite, Ini Warisan Pemikiran Koperasi Bung Hatta

PONTIANAK POST – Mohammad Hatta tidak hanya dikenal sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tokoh yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia ini juga mewariskan pemikiran penting tentang sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat melalui koperasi.

Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar organisasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Lebih dari itu, koperasi merupakan sistem nilai yang mencerminkan semangat gotong royong dan usaha bersama yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Advertisement Gagasan tersebut lahir dari pengamatannya terhadap penderitaan rakyat akibat eksploitasi ekonomi pada masa kolonial. Hatta melihat sistem ekonomi yang dikuasai segelintir pihak dapat membuat masyarakat kecil semakin sulit memperoleh kesejahteraan.

Koperasi sebagai Perlawanan terhadap Ketidakadilan Ekonomi

Advertisement Dilansir dari portal Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, pemikiran Hatta mengenai koperasi berkembang melalui berbagai tulisan, termasuk ketika menjalani pengasingan di Digul.

Dalam pandangannya, koperasi menjadi bentuk nyata usaha bersama yang dapat dilakukan rakyat kecil untuk menghadapi dominasi ekonomi. Melalui sistem tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling membantu, memperkuat kemampuan ekonomi, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada kekuatan modal besar.

Hatta meyakini koperasi dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia karena sesuai dengan budaya tolong-menolong dan gotong royong yang telah mengakar di tengah masyarakat.

Dengan demikian, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan para anggotanya.

Pemikiran Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945

Gagasan ekonomi Hatta juga memiliki kaitan erat dengan prinsip perekonomian yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara juga memiliki peran dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.