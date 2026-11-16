Kisah Cinta Bung Hatta: Tunda Nikah Demi Merdeka hingga Beri Mahar Buku Karyanya Sendiri

PONTIANAK POST – Di balik sosok Mohammad Hatta sebagai proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, tersimpan kisah cinta yang menarik. Bung Hatta memilih menunda pernikahan hingga Indonesia merdeka. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ia akhirnya menikahi Siti Rahmiati atau yang akrab disapa Rahmi.

Pernikahan tersebut berlangsung pada 18 November 1945 di Megamendung, Bogor. Saat itu, Hatta berusia 43 tahun, sedangkan Rahmi berusia 19 tahun. Keduanya terpaut usia 24 tahun.

Advertisement Dikutip dari Radar Tulungagung ada hal lain yang membuat pernikahan pasangan ini dikenang. Hatta memberikan buku karyanya sendiri berjudul Alam Pikiran Yunani sebagai mahar untuk Rahmi.

Menunda Pernikahan demi Perjuangan Kemerdekaan

Advertisement Keputusan Hatta untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka berkaitan dengan komitmennya terhadap perjuangan bangsa. Sejak muda, ia aktif dalam pergerakan nasional dan menghabiskan banyak waktu untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Ketika menempuh pendidikan di Belanda, Hatta bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia. Aktivitas politiknya membuat ia berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda, bahkan sempat ditangkap pada 1927.

Perjuangannya berlanjut setelah kembali ke Tanah Air. Hatta juga pernah mengalami pengasingan ke Boven Digoel dan Banda Neira.

Di tengah perjalanan tersebut, ia tetap berpegang pada prinsip untuk tidak membangun rumah tangga sebelum Indonesia merdeka. Janji itu akhirnya ditepati setelah kemerdekaan diproklamasikan.

Pertemuan dengan Rahmi Dibantu Bung Karno

Kisah pertemuan Hatta dan Rahmi bermula ketika ia melakukan kunjungan ke Institut Pasteur di Bandung bersama Soekarno. Dalam kunjungan tersebut, Hatta tertarik kepada seorang gadis yang kemudian diketahui bernama Rahmi.

Setelah Indonesia merdeka, Hatta mulai memikirkan kehidupan pribadinya. Soekarno turut membantu mempertemukan Hatta dengan keluarga Rahmi hingga hubungan keduanya berlanjut ke jenjang pernikahan.