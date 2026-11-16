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Ragam

Tak Tamat Sekolah Formal hingga Pimpin MUI, Ini Perjalanan Hidup Luar Biasa Sastrawan Buya Hamka

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Penulis: Silvina
Buya Hamka dikenal sebagai ulama, sastrawan, pendidik, dan tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia. (DOK ANTARA)
Buya Hamka dikenal sebagai ulama, sastrawan, pendidik, dan tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia. (DOK ANTARA)

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PONTIANAK POST – Nama Buya Hamka dikenal luas sebagai ulama, sastrawan, sekaligus tokoh Islam Indonesia. Namun, perjalanan hidup Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu tidak hanya diwarnai aktivitas keagamaan. Ia juga menempuh perjalanan panjang sebagai pendidik, jurnalis, penulis, dan pemimpin organisasi.

Dikutip dari Ensiklopedia Sastra Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamka lahir di Kampung Molek, Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, pada 16 Februari 1908. Ia merupakan putra Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ulama pembaru Islam terkemuka di Minangkabau.

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Sejak muda, Hamka telah meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu dan memperluas pengalaman. Saat berusia sekitar 16 tahun, ia pergi ke Surabaya untuk belajar kepada tokoh pergerakan nasional H.O.S. Tjokroaminoto.

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Merantau untuk Menimba Ilmu

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Hamka tidak menempuh pendidikan formal hingga jenjang tinggi seperti kebanyakan tokoh pada masanya. Ia pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar sampai kelas dua, kemudian melanjutkan pelajaran agama dan bahasa Arab di Sumatra Thawalib serta Parabek, Bukittinggi.

Pada 1927, Hamka menunaikan ibadah haji ke Mekah sekaligus mengunjungi sejumlah negara Arab. Perjalanan tersebut turut memperluas wawasan keagamaan dan kesusastraannya.

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Sekembalinya ke Tanah Air, ia menjalani berbagai pekerjaan. Hamka pernah menjadi guru agama di sejumlah daerah, antara lain di perkebunan Tebing Tinggi, Medan, dan Padang Panjang.

Ia juga aktif dalam pergerakan Muhammadiyah. Pengalaman mengajar dan berorganisasi itu menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektualnya.

Menjadi Jurnalis dan Pemimpin MUI

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Karier Hamka tidak berhenti di dunia pendidikan. Ia juga terjun ke bidang jurnalistik dengan memimpin sejumlah majalah, di antaranya Pedoman Masjarakat, Gema Islam, dan Pandji Masjarakat.

Di Medan, ia bekerja sebagai editor majalah mingguan Islam Pedoman Masjarakat. Dari lingkungan inilah aktivitasnya dalam dunia kepengarangan semakin berkembang.

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Editor : Silvina
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