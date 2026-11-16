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Dari Tenggelamnya Kapal van der Wijck hingga Tafsir Al-Azhar: Menelusuri Jejak Mahakarya Buya Hamka

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Penulis: Silvina
Kapal van der Wijck yang tenggelam pada tahun 1936 di Laut Jawa melatarbelakangi penulisan novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck oleh Buya Hamka. (DOK WIKIPEDIA)
Kapal van der Wijck yang tenggelam pada tahun 1936 di Laut Jawa melatarbelakangi penulisan novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck oleh Buya Hamka. (DOK WIKIPEDIA)

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PONTIANAK POST – Buya Hamka bukan hanya dikenal melalui ceramah dan karya keagamaannya. Ia juga merupakan sastrawan produktif yang melahirkan sejumlah novel dan cerita pendek dengan muatan nilai Islam, persoalan sosial, serta pergulatan kehidupan manusia.

Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Tenggelamnya Kapal van der Wijck. Novel yang terbit pada 1939 itu mengangkat kisah cinta dan persoalan adat yang menjadi penghalang hubungan dua tokoh utamanya.

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Karya tersebut membuat nama Hamka semakin dikenal sebagai pengarang roman. Ia bahkan pernah mendapat julukan sebagai orang alim yang mengarang roman.

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Lima Novel dalam Lima Tahun

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Produktivitas Hamka dalam dunia sastra terlihat pada periode 1935 hingga 1940. Dalam rentang lima tahun tersebut, ia menghasilkan lima novel yang populer di Indonesia maupun Malaysia.

Sejumlah karyanya kemudian dicetak ulang di Malaysia pada dekade 1960-an. Hal ini menunjukkan bahwa cerita yang ditulis Hamka memiliki pembaca melampaui batas wilayah Indonesia.

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Selain Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Hamka menulis Di Bawah Lindungan Ka'bah pada 1938. Novel tersebut berkisah tentang seorang pemuda yang mengalami kegagalan cinta akibat kekuatan adat, kemudian mencari perlindungan di dekat Ka'bah.

Dalam cerita itu, Hamka menyisipkan pemikiran keislaman sekaligus kritik terhadap adat masyarakat yang dinilainya bertentangan dengan ajaran Islam.

Karya lainnya antara lain Merantau ke Deli, Karena Fitnah, Tuan Direktur, dan Keadilan Ilahi. Ia juga menghasilkan kumpulan cerita pendek berjudul Di dalam Lembah Kehidupan.

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Terpengaruh Kesusastraan Arab

Perkembangan Hamka sebagai pengarang tidak terlepas dari kebiasaannya membaca berbagai karya sastra. Ia banyak mempelajari kesusastraan Arab klasik dan modern, termasuk karya sejumlah pujangga Mesir.

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Editor : Silvina
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