Dipuji H.B. Jassin Sederhana tapi Berjiwa, Ini Rahasia di Balik Kekuatan Tulisan Buya Hamka





PONTIANAK POST – Bagi Buya Hamka, menulis novel bukan sekadar menyusun cerita untuk menghibur pembaca. Karya sastra juga menjadi sarana menyampaikan nilai moral, mengkritik persoalan masyarakat, dan menggugah kesadaran tentang kehidupan.

Pemikiran tersebut terlihat dalam berbagai novel dan cerita pendek yang ditulis Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Melalui tokoh dan konflik dalam ceritanya, Hamka mengangkat persoalan adat, ketidakadilan, kesedihan, hingga hubungan manusia dengan nilai-nilai agama.

Advertisement Ia mengarahkan sebagian besar karya novelnya untuk mencari ketinggian budi pekerti serta mengkritik tindakan yang dianggap menyimpang dari pandangan masyarakat dan agama.

Sastra sebagai Sarana Kritik Sosial

Advertisement Dirangkum dari Ensiklopedia Sastra Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. salah satu ciri tulisan Hamka adalah kemampuannya memasukkan pesan keislaman ke dalam cerita. Pesan tersebut tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi hadir melalui jalan cerita dan persoalan yang dialami tokoh.

Dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, misalnya, Hamka menggambarkan kisah cinta yang kandas karena kuatnya pengaruh adat. Cerita itu sekaligus memuat sindiran terhadap kebiasaan masyarakat yang menurut pandangannya tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Ia juga menggunakan cerita pendek untuk menggambarkan penderitaan dan kesedihan kelompok masyarakat tertentu.

Kumpulan cerpennya, Di dalam Lembah Kehidupan, bahkan disebut sebagai gambaran air mata, kesedihan, dan rintihan manusia. Cerita-cerita tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai hiburan, tetapi juga untuk menggugah perasaan pembaca.

Mengangkat Kesedihan dan Persoalan Manusia

Kritikus sastra Ajip Rosidi menilai kesedihan menjadi salah satu motif produktif dalam cerpen Hamka. Cerita pendek yang ditulisnya berupaya membuat pembaca merasakan penderitaan yang dialami tokoh.

Salah satu contohnya adalah cerpen Encik Utik. Cerita tersebut menggambarkan kesepian dan impian seorang perempuan yang hingga usia lanjut belum menikah.