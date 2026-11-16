Sempat Didekati Gadis Cianjur hingga Hijaz, Ini Alasan Buya Hamka Mantap Nikahi Siti Raham

PONTIANAK POST – Kisah cinta Buya Hamka dan Siti Raham ternyata berawal dari perjodohan keluarga. Sebelum menikahi perempuan yang kemudian menjadi pendamping hidupnya itu, Hamka pernah mengenal sejumlah perempuan lain yang sempat menarik perhatiannya.

Namun, keputusan sang ayah, Syekh Abdulkarim Amrullah, menjadi titik awal perjalanan rumah tangga Hamka dan Siti Raham. Perempuan yang awalnya bukan pilihan pribadi Hamka itu kemudian menjadi sosok yang sangat dicintainya.

Advertisement Hamka, yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menikahi Siti Raham binti Endah Sutan pada 5 April 1929. Saat itu, Hamka berusia 21 tahun, sedangkan Siti Raham berusia 15 tahun.

Hamka Pernah Mengenal Perempuan Lain

Advertisement Dilansir dari Hidayatullah.com, sebelum perjodohan tersebut Hamka pernah mengenal beberapa perempuan dalam perjalanan hidupnya, termasuk ketika menunaikan ibadah haji ke Makkah pada 1927.

Salah satunya adalah Kulsum, gadis asal Cianjur berusia 17 tahun yang berangkat haji bersama kedua orang tuanya. Kulsum tertarik kepada Hamka karena pemuda itu rajin mengumandangkan azan dan memiliki suara merdu ketika membaca Alquran di atas kapal Karimata.

Kulsum bahkan memanggil Hamka dengan sebutan Ajengan, panggilan bagi orang terkemuka, terutama guru agama Islam.

Selain Kulsum, ada pula Maryam, perempuan asal Hijaz yang tinggal di rumah syekh tempat Hamka menimba ilmu di Makkah. Maryam disebut pernah mendesaknya agar segera menikah.

Hamka juga mengenal seorang perempuan dari Maninjau yang telah lama menetap di Medan. Perempuan itu bahkan sempat memberi isyarat agar Hamka kembali ke Medan setelah pulang ke kampung halaman.

Perjodohan yang Ditentukan Sang Ayah

Perjalanan hidup Hamka kemudian berubah ketika ia pulang dari Medan ke Maninjau pada 1928. Sehari setelah tiba di kampung halaman, pamannya, Haji Yusuf Amrullah, mengajaknya berbicara empat mata di sebuah surau.