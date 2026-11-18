PONTIANAK POST - Rumah yang terasa panas, terutama saat matahari sedang terik, bisa membuat aktivitas di dalamnya kurang nyaman.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi paparan panas pada area atap adalah memasang paranet.

Material yang biasa digunakan sebagai peneduh tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga rumah tetap teduh.

Advertisement Namun, pemasangannya perlu memperhatikan beberapa hal, terutama jarak antara paranet dan permukaan atap.

Arsitek sekaligus owner Rim projects89, Rahman Hakim, menjelaskan bahwa jarak pemasangan yang kurang tepat dapat membuat fungsi paranet tidak maksimal.

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Advertisement Jarak Paranet Sebaiknya 40–100 Sentimeter

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah memasang paranet terlalu dekat dengan atap.

Kondisi tersebut membuat panas yang tertahan justru berpindah ke bagian bawah sehingga area di bawahnya tetap terasa panas.

’’Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah jarak antara paranet dan atap terlalu dekat. Panas yang tertahan justru berpindah ke bawah sehingga area di bawahnya tetap terasa panas,’’ jelas Rahman, dikutip dari Jawapos.

Sebaliknya, pemasangan dengan jarak terlalu jauh juga kurang efektif. Sinar matahari masih berpotensi masuk melalui sisi-sisi yang tidak terlindungi.

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Menurut Rahman, jarak ideal antara paranet dan permukaan atap berkisar 40–100 sentimeter. Ukurannya dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, orientasi bangunan, serta material atap yang digunakan.