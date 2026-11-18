PONTIANAK POST - Memasang paranet di rumah bukan sekadar menutup bagian atap yang terkena sinar matahari.

Posisi bangunan dan arah datangnya matahari juga perlu diperhatikan agar material peneduh tersebut dapat berfungsi lebih efektif.

Sisi rumah yang menghadap timur dan barat, misalnya, memiliki karakter paparan panas berbeda.

Advertisement Karena itu, penempatan paranet sebaiknya disesuaikan dengan bagian bangunan yang paling banyak menerima sinar matahari.

Arsitek sekaligus owner Rim projects89, Rahman Hakim, menjelaskan bahwa pengaturan posisi dan tingkat kerapatan paranet berpengaruh terhadap kenyamanan area di bawahnya.

Advertisement Perhatikan Paparan Matahari dari Timur dan Barat

Bagian bangunan yang menghadap timur menerima sinar matahari sejak pagi hingga menjelang siang. Sementara itu, sisi barat terpapar panas pada siang hingga sore hari.

Perbedaan waktu paparan tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum menentukan bagian rumah yang akan dipasangi paranet.

’’Pemasangan paranet sebaiknya disesuaikan dengan bagian bangunan yang paling banyak menerima paparan matahari. Penempatan yang tepat dapat membantu mengurangi panas tanpa harus menutup seluruh area secara berlebihan,’’ lanjut Rahman, dikutip dari Jawapos.

Dengan memperhatikan arah matahari, pemasangan paranet dapat lebih terarah. Tidak semua bagian bangunan harus ditutup jika paparan panas paling besar hanya terjadi pada sisi tertentu.

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Pilih Kerapatan Paranet 65–85 Persen

Selain posisi, tingkat kerapatan material juga perlu diperhatikan. Rahman menyebut paranet dengan tingkat kerapatan 65–85 persen dapat menjadi pilihan untuk mengurangi intensitas sinar matahari tanpa terlalu banyak menghalangi aliran angin.