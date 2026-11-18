PONTIANAK POST - Paranet yang dipasang di atas atap rumah perlu mendapat perhatian, bukan hanya saat pemasangan, tetapi juga selama digunakan.

Material peneduh ini bisa kehilangan fungsinya jika pemasangannya kurang tepat atau kondisinya tidak diperiksa secara berkala.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar paranet tetap terpasang dengan baik.

Advertisement Mulai dari ketegangan material, kemiringan pemasangan, hingga pemeriksaan setelah hujan deras atau angin kencang.

Arsitek sekaligus owner Rim projects89, Rahman Hakim, menjelaskan bahwa pemasangan dan perawatan yang tepat menjadi bagian penting untuk menjaga fungsi paranet.

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Dari sisi konstruksi, paranet perlu dipasang dengan ketegangan yang cukup. Tujuannya agar material tidak mudah kendur atau berkibar ketika terkena angin.

Pemasangan yang kurang kuat dapat membuat posisi paranet berubah. Karena itu, pengikatan perlu diperhatikan agar material tetap berada pada posisi yang direncanakan.

Selain ketegangan, kemiringan pemasangan juga perlu diperhitungkan. Paranet sebaiknya dipasang sedikit miring agar air hujan dapat mengalir dan tidak menggenang di permukaannya.

Periksa Setelah Hujan Deras atau Angin Kencang

Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan paranet tetap dalam kondisi baik. Terlebih setelah hujan deras atau angin kencang, kondisi material dan bagian pengikatnya perlu diperiksa.

’’Pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama setelah hujan deras atau angin kencang, untuk memastikan material tidak robek, kendur, maupun terlepas dari pengikatnya,’’ imbuh Rahman, dikutip dari Jawapos.