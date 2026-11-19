PONTIANAK POST – Bubbor Paddas dikenal sebagai salah satu kuliner tradisional masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Di balik semangkuk bubur berwarna hijau dengan aneka sayuran dan rempah tersebut, tersimpan perjalanan sejarah yang menarik. Hidangan ini dulunya hanya disajikan dalam acara kerajaan maupun upacara adat yang bersifat sakral.

Seiring perkembangan zaman, Bubbor Paddas tidak lagi terbatas sebagai hidangan dalam lingkungan kerajaan. Makanan tradisional ini kemudian dikenal luas dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sambas.

Advertisement Mengutip artikel Indonesia Kaya berjudul Bubbor Paddas, Bubur Hijau dari Sambas, kuliner ini berasal dari tradisi masyarakat Melayu yang berada di wilayah Pontianak, Singkawang, dan sekitarnya.

Berawal dari Hidangan Kerajaan

Advertisement Pada masa awal perkembangannya, Bubbor Paddas memiliki kedudukan tersendiri dalam tradisi masyarakat. Bubur ini biasanya dimasak dan disajikan ketika berlangsung acara kerajaan atau upacara adat yang bersifat sakral.

Kehadirannya dalam acara tersebut memperlihatkan bahwa Bubbor Paddas bukan sekadar makanan untuk mengenyangkan perut, melainkan bagian dari tradisi kuliner masyarakat Melayu.

Namun, perjalanan Bubbor Paddas mengalami perubahan ketika masyarakat Sambas menghadapi masa perang.

Menjadi Makanan Masyarakat

Ketika perang terjadi dan persediaan bahan makanan di Sambas semakin menipis, masyarakat mulai memanfaatkan Bubbor Paddas sebagai salah satu cara untuk menghemat bahan pangan.

Bubur ini kemudian dibuat agar bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Beragam bahan yang digunakan memungkinkan masyarakat mengolah bahan pangan yang tersedia menjadi makanan untuk banyak orang.

Dari yang awalnya hanya hadir dalam acara kerajaan dan upacara adat, Bubbor Paddas kemudian semakin dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.