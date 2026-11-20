Tempoyak merupakan olahan daging durian yang difermentasi dan dikenal sebagai salah satu kekayaan kuliner masyarakat Melayu. (DOK JAWA POS)

PONTIANAK POST - Tempoyak bukan sekadar olahan durian yang memiliki rasa asam dan aroma khas. Makanan hasil fermentasi daging buah durian ini telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Melayu.

Advertisement Tempoyak dibuat dengan memisahkan daging durian dari bijinya, kemudian mencampurkannya dengan garam dan menyimpannya dalam wadah tertutup selama beberapa hari. Proses fermentasi tersebut menghasilkan tekstur daging buah yang lebih lembut serta cita rasa asam yang khas.

Catatan sejarah yang dirujuk ANTARA menyebutkan, tempoyak telah dikenal sekitar 1836 dan menjadi makanan yang disukai berbagai kalangan, mulai dari raja hingga masyarakat biasa di Trengganu.

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Seiring waktu, tempoyak juga dikenal di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain Palembang, Lampung, Jambi, Sumatera, hingga Kalimantan. Makanan ini menjadi salah satu ciri kuliner masyarakat Melayu, terutama di daerah yang memiliki hasil durian melimpah.

Jambi, misalnya, dikenal sebagai salah satu daerah yang lekat dengan tempoyak. Ketersediaan buah durian dan cita rasanya yang khas membuat masyarakat setempat mengolah buah tersebut melalui proses fermentasi.

Daging durian yang telah difermentasi kemudian dapat diolah menjadi beragam hidangan. Salah satu yang populer adalah sambal tempoyak, perpaduan tempoyak dengan cabai dan bumbu lainnya.

Perpaduan Rasa Asam dan Pedas

Keunikan tempoyak terletak pada cita rasanya. Daging durian yang difermentasi menghasilkan rasa asam, kemudian berpadu dengan pedasnya cabai ketika diolah menjadi sambal.

Sambal tempoyak kerap disajikan sebagai pelengkap hidangan, termasuk bersama ikan. Perpaduan rasa asam, pedas, dan aroma khas durian membuat sambal ini memiliki karakter berbeda dari sambal berbahan dasar lainnya.