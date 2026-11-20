PONTIANAK POST - Memilih media tanam anggrek tidak cukup hanya berdasarkan jenis bahan yang tersedia.

Kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh juga perlu diperhitungkan. Media yang cocok di daerah sejuk belum tentu memberikan hasil serupa ketika digunakan di lingkungan panas.

Dilansir dari Jawapos, pemilik SemestaKoe Garden, Leni Marchamah, mengatakan pemilihan media tanam perlu disesuaikan dengan jenis anggrek dan kondisi lingkungan.

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Kenali karakter media tanam anggrek

Ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai media tanam anggrek, antara lain pakis, kulit pinus, arang, sphagnum moss, kayu, dan papan pakis.

Advertisement Setiap bahan memiliki kemampuan berbeda dalam menyimpan air dan menyediakan sirkulasi udara.

Karena itu, pemilihannya perlu mempertimbangkan kebutuhan tanaman serta kondisi lingkungan tempat anggrek dibudidayakan. Leni banyak menggunakan pot kayu, papan pakis, dan kulit pinus cacah.

Pilihan tersebut disesuaikan dengan kondisi kebunnya yang menerapkan konsep outdoor, dengan paparan sinar matahari penuh dan hujan.

’’Saya harus memperhitungkan kecepatan media mengering. Media yang cocok di daerah sejuk belum tentu cocok di lingkungan yang panas,’’ tuturnya.

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Jangan memadatkan media secara berlebihan

Selain memilih bahan yang sesuai, cara memasang media juga perlu diperhatikan. Ketika anggrek dipindahkan ke pot baru, tanaman harus berada dalam posisi kokoh tanpa membuat akar kehilangan ruang udara.

Akar tidak perlu dipaksa masuk ke dalam pot atau dilipat terlalu keras. Media tanam juga tidak perlu dipadatkan berlebihan.