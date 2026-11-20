PONTIANAK POST - Anggrek dikenal memiliki bunga dengan bentuk dan warna yang menarik.

Keindahannya bisa semakin menonjol ketika beberapa warna anggrek dipadukan dalam satu tampilan dekoratif.

Tidak harus menggunakan bunga dengan warna seragam. Kombinasi putih, pink, kuning, ungu, hingga magenta dapat menciptakan tampilan yang lebih hidup untuk mempercantik ruangan.

Advertisement Dilansir dari Balcony Garden Web, ada sejumlah inspirasi memadukan anggrek dengan warna berbeda.

Beberapa di antaranya menggunakan kombinasi dua warna, sementara yang lain menghadirkan tiga warna atau lebih dalam satu wadah.

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Anggrek putih dan pink untuk kesan lembut

Salah satu kombinasi yang bisa dicoba adalah anggrek putih dan pink. Kedua warna tersebut dapat ditempatkan dalam pot keramik berukuran lebar untuk menciptakan tampilan yang sederhana.

Perpaduan ini cocok menjadi dekorasi meja makan atau bagian rumah yang ingin diberi sentuhan warna lembut.

Pilihan lain adalah menggabungkan anggrek kuning, putih, dan pink dalam satu wadah berwarna abu-abu bertekstur. Perbedaan warna bunga membuat tampilannya lebih cerah dan menarik perhatian.

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Perpaduan kuning, pink, dan ungu

Bagi yang menyukai dekorasi dengan warna lebih berani, kombinasi anggrek kuning, pink, dan ungu bisa menjadi pilihan.

Ketiga warna tersebut dapat disusun dalam satu tampilan dengan bantuan wadah dekoratif. Ada pula inspirasi yang memadukan anggrek putih, magenta, dan kuning dalam pot berukuran besar.