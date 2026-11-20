PONTIANAK POST - Anggrek dan sukulen memiliki karakter visual yang berbeda. Anggrek menonjolkan bunga dengan warna beragam, sedangkan sukulen menawarkan bentuk daun yang unik dan beragam.

Perbedaan tersebut justru bisa dimanfaatkan untuk menciptakan dekorasi tanaman yang menarik. Keduanya dapat ditata dalam satu wadah hias sehingga menghasilkan tampilan yang lebih beragam.

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa inspirasi kombinasi anggrek dengan sukulen, mulai dari Echeveria hingga Aeonium dan Burro's Tail.

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Anggrek dan Echeveria dalam satu tampilan

Advertisement Salah satu kombinasi yang bisa dicoba adalah anggrek Phalaenopsis dengan sukulen. Perpaduan bunga putih, pink, dan ungu dengan tanaman berdaun hijau dapat menciptakan kontras yang menarik.

Echeveria juga bisa menjadi pendamping anggrek. Bentuk daunnya yang tersusun menyerupai roset memberikan karakter berbeda dari bunga anggrek yang menjadi pusat perhatian.

Kombinasi anggrek putih, pink, dan oranye dengan Echeveria dapat ditempatkan dalam wadah dekoratif untuk menghasilkan tampilan yang lebih berwarna.

Padukan dengan Aeonium dan Burro's Tail

Selain Echeveria, Aeonium dapat digunakan sebagai elemen pendamping anggrek. Sukulen ini memiliki bentuk daun roset dengan warna hijau yang dapat melengkapi tampilan bunga.

Inspirasi lainnya adalah anggrek putih yang dipadukan dengan Burro's Tail. Tanaman sukulen tersebut memiliki tampilan menjuntai sehingga memberikan variasi bentuk dalam susunan dekorasi.

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Kombinasi anggrek dengan sukulen juga dapat dilengkapi wadah berwarna kontras. Pot biru tua, misalnya, dapat menjadi latar yang menarik untuk bunga berwarna cerah dan dedaunan hijau.

Jangan mencampur media tanam

Meski dapat ditata bersama, anggrek dan sukulen tidak disarankan ditanam langsung dalam media yang sama.