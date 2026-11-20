PONTIANAK POST - Bunga anggrek dapat menjadi pusat perhatian dalam dekorasi rumah. Namun, tampilannya bisa semakin menarik ketika dipadukan dengan tanaman berdaun hijau.

Perbedaan bentuk antara bunga dan dedaunan memberikan variasi visual yang membuat susunan tanaman terlihat lebih alami.

Kombinasi ini juga bisa digunakan untuk menghadirkan nuansa tropis di dalam ruangan.

Advertisement Dilansir dari Balcony Garden Web, ada sejumlah inspirasi menata anggrek bersama pakis, Aglaonema, dan lumut dalam wadah dekoratif.

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Advertisement Anggrek putih dengan pakis dan Aglaonema

Salah satu ide yang bisa dicoba adalah memadukan anggrek Phalaenopsis putih dengan pakis dan Aglaonema.

Bunga anggrek menjadi elemen utama, sedangkan dedaunan hijau memberikan latar yang memperkuat tampilannya.

Kombinasi tersebut dapat ditempatkan di meja makan atau meja konsol. Perpaduan bunga dan tanaman daun juga memberikan kesan alami pada area dalam rumah.

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Lumut untuk melengkapi tampilan anggrek

Selain tanaman berdaun, lumut dapat digunakan sebagai elemen dekoratif untuk melengkapi tampilan anggrek.

Anggrek berwarna ungu, pink, dan putih, misalnya, dapat dipadukan dengan hamparan lumut hijau di dalam pot bertekstur.

Ada pula inspirasi tiga anggrek dengan warna putih, pink, dan ungu yang ditata bersama lumut dalam wadah berbentuk mangkuk. Wadah tersebut dapat ditempatkan di atas nampan anyaman untuk memperkuat kesan alami.