PONTIANAK POST - Menanam anggrek tidak selalu harus ditampilkan dalam pot biasa.

Tanaman berbunga ini juga dapat ditata menggunakan berbagai wadah dekoratif untuk mempercantik meja, sudut ruangan, maupun area dekat jendela.

Pemilihan wadah yang tepat dapat memperkuat tampilan bunga sekaligus menghadirkan karakter berbeda pada dekorasi rumah.

Advertisement Dilansir ddari Balcony Garden Web, penataan anggrek menggunakan beragam wadah, mulai dari pot keramik hingga keranjang anyaman dan alas kayu.

Advertisement Pot keramik untuk tampilan sederhana

Pot keramik berwarna putih atau abu-abu dapat digunakan untuk menata beberapa anggrek sekaligus.

Wadah berwarna putih cocok dipadukan dengan bunga pink dan putih untuk menghasilkan tampilan lembut. Sementara itu, pot abu-abu bertekstur dapat menjadi pilihan untuk menempatkan anggrek kuning, putih, dan pink.

Bagi yang menyukai tampilan lebih kontras, pot hitam dapat dipadukan dengan anggrek pink dan kuning. Perbedaan warna antara bunga dan wadah membuat susunannya lebih menonjol.

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Wadah perak dan keranjang anyaman

Pilihan lain adalah menggunakan wadah berbahan atau berwarna perak. Anggrek putih yang dipadukan dengan varietas pink dan kuning dapat ditata dalam wadah tersebut sebagai titik perhatian pada dekorasi interior.

Keranjang anyaman juga dapat menjadi alternatif. Wadah ini memberikan kesan alami dan dapat digunakan untuk menampilkan beberapa anggrek dengan tambahan elemen dekoratif berwarna pink.

Selain itu, pot berbentuk mangkuk yang ditempatkan di atas nampan anyaman dapat menjadi pilihan untuk menata beberapa anggrek bersama lumut.