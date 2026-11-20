Terrarium Anggrek Gantung Bisa Menjadi Dekorasi Menarik di Sudut Rumah
PONTIANAK POST - Terrarium anggrek tidak harus selalu berbentuk stoples atau vas kaca yang diletakkan di atas meja.
Ada banyak cara untuk membuat tampilannya lebih menarik, mulai dari menggantung wadah kaca hingga memanfaatkan akuarium berukuran besar.
Bentuk wadah yang tidak biasa bisa menjadikan anggrek sebagai bagian utama dekorasi ruangan.
Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa inspirasi terrarium dengan desain unik, termasuk terrarium gantung, lentera kaca, cake stand, dan akuarium.
Terrarium gantung untuk sudut rumah
Salah satu pilihan adalah membuat terrarium gantung. Wadah kaca yang digantung dapat menjadi elemen dekorasi pada sudut rumah yang ingin diberi sentuhan tanaman.
Bentuknya berbeda dari pot yang biasa diletakkan di lantai atau meja. Dengan penataan yang tepat, terrarium gantung dapat menjadi titik perhatian di dalam ruangan.
Lentera kaca menjadi rumah anggrek
Lentera kaca juga dapat dimanfaatkan untuk membuat terrarium. Salah satu inspirasi menggunakan lentera bergaya Victoria yang diisi anggrek dan tanaman kecil seperti pakis.
Bentuk lentera memberikan kesan klasik sekaligus menghadirkan ruang untuk menata beberapa jenis tanaman.
Selain lentera antik, wadah berbentuk lampu dengan vas kaca juga dapat diubah menjadi terrarium yang ditempatkan di meja samping tempat tidur.
Cake stand dan cloche untuk taman mini
Bagi yang ingin menghadirkan tampilan seperti dekorasi musim semi, cake stand dapat dipadukan dengan cloche atau penutup kaca berbentuk kubah.