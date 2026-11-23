PONTIANAK POST – Suku Dayak memiliki beragam tradisi adat yang sarat makna dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah ritual Mangkuk Merah, sebuah tradisi yang dikenal sebagai sarana pemanggilan dan penghubung antarkelompok masyarakat Dayak ketika menghadapi situasi genting.

Ritual ini bukan kegiatan adat yang dilakukan sembarangan. Mangkuk Merah biasanya dikaitkan dengan keadaan darurat, terutama ketika terjadi konflik yang berpotensi memicu peperangan.

Advertisement Dalam tradisi tersebut, mangkuk berwarna merah menjadi simbol penting yang memiliki makna lebih dari sekadar benda perlengkapan upacara.

Tradisi yang Berkaitan dengan Situasi Genting

Advertisement Dikutip dari Etnis.id dalam artikel berjudul Mengenal Ritual Mangkuk Merah Suku Dayak, ritual ini dikenal pula dengan sebutan tariu.

Tradisi tersebut berfungsi sebagai penghubung antarsesama rumpun Dayak sekaligus dikaitkan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur.

Mangkuk Merah menjadi penanda adanya keadaan genting yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ketika konflik mengancam, tradisi ini dipercaya menjadi sarana untuk mengumpulkan kekuatan dan memanggil anggota masyarakat dari berbagai kelompok.

Karena itu, ritual Mangkuk Merah memiliki kedudukan khusus dalam kehidupan adat masyarakat Dayak.

Mengapa Disebut Mangkuk Merah?

Nama Mangkuk Merah berkaitan dengan penggunaan mangkuk yang diberi warna merah.

Sebelum masyarakat mengenal pewarna seperti cat, warna merah dalam tradisi ini diperoleh dari jaranang, yakni sejenis tanaman akar yang memiliki getah berwarna merah.