PONTIANAK POST – Ritual Mangkuk Merah merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Dayak yang memiliki tahapan pelaksanaan khusus. Dalam ritual ini, panglima adat memegang peranan penting karena bertugas memimpin prosesi sekaligus menentukan apakah mangkuk merah sudah layak diedarkan kepada masyarakat.

Tradisi tersebut biasanya dikaitkan dengan keadaan genting, terutama ketika terjadi konflik yang berpotensi berkembang menjadi peperangan.

Advertisement Tidak hanya melibatkan benda berupa mangkuk berwarna merah, ritual ini juga berkaitan dengan tempat-tempat yang dianggap sakral serta kepercayaan masyarakat terhadap roh leluhur.

Dimulai dari Tempat yang Dianggap Keramat

Advertisement Dikutip dari Etnis.id, pelaksanaan ritual Mangkuk Merah melibatkan panglima adat yang membawa mangkuk merah menuju panyugu atau tempat suci yang dianggap keramat.

Prosesi tersebut dilakukan ketika matahari terbenam.

Di tempat itu, panglima adat memohon petunjuk kepada dewa. Dalam kepercayaan yang menyertai ritual tersebut, jawaban diyakini hadir melalui tanda-tanda alam.

Tanda-tanda tersebut kemudian ditafsirkan oleh panglima adat untuk menentukan apakah mangkuk merah sudah waktunya diedarkan atau belum.

Dengan demikian, keputusan untuk menyebarkan mangkuk merah tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan ritual yang dipimpin oleh pemegang kewenangan adat.

Panglima Adat Memegang Peranan Penting

Panglima adat memiliki posisi sentral dalam pelaksanaan ritual Mangkuk Merah.