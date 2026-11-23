PONTIANAK POST – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menyimpan jejak sejarah kerajaan yang panjang. Salah satunya adalah Kerajaan Landak yang meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah di Ngabang, mulai dari bangunan keraton, masjid, makam raja, hingga benda-benda yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan istana.

Keberadaan peninggalan tersebut menjadi bukti perjalanan sebuah kerajaan yang memiliki hubungan erat dengan sejarah perkembangan masyarakat di Kalimantan Barat.

Advertisement Berawal dari Kerajaan Angrat Batur

Dikutip dari riwajat.id, sejarah awal Kerajaan Landak tidak terlepas dari cerita rakyat. Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan pendiriannya adalah Tedung Sari atau Raja Pulang Pali.

Advertisement Dalam sejumlah versi cerita, Tedung Sari disebut berasal dari Banten, Pulau Jawa. Ada pula kisah yang menghubungkannya dengan keturunan Raja Majapahit.

Dikisahkan, Tedung Sari meninggalkan tanah asalnya karena menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dalam pengasingannya, ia berlayar hingga sampai ke kawasan Sungai Landak Kecil dan berhenti di Kuala Mandor.

Setelah menetap di tepian Sungai Mandor, ia kemudian mendirikan kerajaan yang dikenal dengan nama Angrat Batur atau Ningrat Batur. Ia mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Raja Pulang Pali.

Penamaan kerajaan tersebut memiliki beberapa versi. Salah satunya dikaitkan dengan kawasan tepian sungai yang memiliki banyak batu dan latar belakang keturunan ningrat sang pendiri.

Dari Ningrat Batur hingga Kerajaan Landak

Perjalanan kerajaan berlanjut ketika Ismahayana, putra Raja Pulang Pali dan Dara Hitam, naik takhta setelah ayahnya wafat.

Ismahayana kemudian dikenal dengan gelar Dipati Karang Tanjung Tua. Dalam catatan sejarah yang dikutip Karel Juniardi, ia memerintah sekitar 1472 hingga 1542 Masehi.