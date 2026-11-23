PONTIANAK POST – Kisah berdirinya Kerajaan Landak di Kalimantan Barat tidak hanya menyimpan cerita tentang raja dan perpindahan pusat pemerintahan. Ada pula legenda Putri Dara Hitam, seorang perempuan yang dikisahkan memiliki rambut sangat panjang hingga menarik perhatian Raja Pulang Pali.

Cerita tersebut menjadi salah satu bagian menarik dari legenda awal Kerajaan Landak. Pertemuan Dara Hitam dengan Raja Pulang Pali bahkan disebut bermula dari sebuah wadah berisi rambut yang hanyut terbawa arus sungai.

Advertisement Bermula dari Rambut Panjang yang Hanyut

Dalam kisah yang ditulis Karel Juniardi, Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianakdi riwajat.id, Raja Pulang Pali memiliki kebiasaan merendam kaki di tepian Sungai Mandor untuk mengatasi penyakit yang dideritanya.

Advertisement Suatu ketika, saat sedang berada di sungai, ia melihat sebuah mundam yang hanyut terbawa arus. Setelah diperiksa, ternyata wadah tersebut berisi sehelai rambut yang sangat panjang.

Raja Pulang Pali penasaran dengan pemilik rambut tersebut. Ia kemudian membawa mundam itu dan menyusuri sungai bersama sejumlah menterinya untuk mencari tahu asal-usulnya.

Perjalanan tersebut membawa rombongan raja ke Kampung Tanjung Selimpat.

Dara Hitam, Pemilik Rambut Panjang

Ketika menanyakan asal-usul mundam kepada penduduk setempat, Raja Pulang Pali mendapat informasi bahwa wadah tersebut merupakan milik Dara Hitam.

Ia merupakan seorang gadis yang disebut sebagai anak kepala suku Kampung Tanjung Selimpat.

Setelah bertemu langsung dengan Dara Hitam, Raja Pulang Pali terpikat oleh kecantikannya. Raja kemudian berniat mempersunting perempuan tersebut untuk menjadi istrinya.