PONTIANAK POST – Legenda Dara Hitam dalam sejarah awal Kerajaan Landak memiliki versi cerita yang berbeda. Jika dalam kisah populer ia dikenal sebagai perempuan berambut panjang yang menarik perhatian Raja Pulang Pali, versi lainnya menyebut Dara Hitam merupakan seorang balian atau tabib tradisional yang disegani masyarakat.

Dara Hitam dikisahkan memiliki kemampuan meracik obat dari berbagai jenis kayu dan akar tumbuhan hutan. Keahliannya membuat ia sering diminta datang ke kampung-kampung untuk membantu mengobati orang sakit.

Advertisement Namun, kisah hidupnya berubah setelah Raja Pulang Pali mengetahui keberadaan perempuan tersebut.

Anak Patih Gumantar yang Dikenal sebagai Balian

Advertisement Dalam versi lain yang ditulis Karel Juniardi, Dosen Pendidikan Sejarah PGRI Pontianak di riwajat.id, Dara Hitam disebut sebagai anak Patih Gumantar, seorang tokoh yang memiliki pengaruh pada zamannya.

Ia dikenal sebagai balian atau dukun yang disenangi masyarakat. Pengetahuannya mengenai ramuan tradisional berasal dari berbagai jenis kayu dan akar tumbuhan yang ditemukan di hutan.

Dara Hitam juga sering diundang ke kampung-kampung sekitar Sungai Tenganap, tepatnya di kawasan Tembawang Selimpat, untuk membantu mengobati masyarakat.

Kisah tersebut memperlihatkan sosok Dara Hitam bukan hanya sebagai perempuan yang dikenal karena kecantikannya, tetapi juga memiliki kemampuan pengobatan tradisional.

Rambut Panjang Memenuhi Bokor Kuningan

Salah satu bagian menarik dari legenda ini berkaitan dengan rambut panjang Dara Hitam.

Dikisahkan, suatu hari ketika sedang mandi di Sungai Tenganap, sehelai rambut panjangnya tercabut dan masuk ke dalam bokor kuningan.