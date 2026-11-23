PONTIANAK POST – Legenda Kerajaan Landak di Kalimantan Barat menyimpan kisah yang tidak biasa tentang Dara Hitam, Raja Pulang Pali, dan Ria Sinir. Cerita tersebut bermula ketika Dara Hitam dibawa ke istana untuk menjadi istri raja, meskipun sebenarnya ia telah memiliki kekasih bernama Ria Sinir.

Kisah cinta yang melibatkan tiga tokoh tersebut kemudian berkembang menjadi cerita tentang sayembara, janji seorang raja, hingga lahirnya Ismahayana yang kelak meneruskan takhta Kerajaan Landak.

Advertisement Dara Hitam Menikah dengan Raja Pulang Pali

Menurut catatan Karel Juniardi, Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak di riwajat.id, dalam legenda yang berkembang mengenai sejarah awal Kerajaan Landak, Dara Hitam merupakan perempuan yang menarik perhatian Raja Pulang Pali.

Advertisement Pertemuan keduanya bermula ketika raja menemukan sebuah wadah berisi rambut panjang yang hanyut di Sungai Mandor.

Setelah mengetahui pemiliknya adalah Dara Hitam dari Kampung Tanjung Selimpat, Raja Pulang Pali berniat mempersuntingnya.

Namun, Dara Hitam sebenarnya telah menjalin hubungan dengan Ria Sinir. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan kekasihnya setelah dibawa ke istana Kerajaan Ningrat Batur.

Sayembara untuk Menemukan Kepala Ayah Dara Hitam

Pernikahan Dara Hitam dengan Raja Pulang Pali ternyata tidak berlangsung lama.

Dalam cerita tersebut, ayah Dara Hitam yang disebut bernama Patih Tegak Temula tewas akibat dikayau atau dipenggal kepalanya.

Peristiwa itu membuat Dara Hitam sangat bersedih. Ia kemudian menginginkan agar potongan kepala ayahnya dapat ditemukan.