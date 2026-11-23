PONTIANAK POST - Satu jenis bunga bisa memiliki makna yang berbeda ketika hadir dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Hal tersebut juga berlaku pada bunga krisan yang dikenal karena keindahan dan ragam warnanya.

Di sejumlah budaya, bunga ini dikaitkan dengan kemuliaan, karakter baik, hingga keberuntungan.

Advertisement Namun, di beberapa negara Eropa, krisan justru memiliki hubungan erat dengan kematian dan suasana berkabung.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa simbolisme bunga tidak selalu memiliki arti yang sama di setiap kebudayaan.

Advertisement Tiongkok: Simbol Kemuliaan dan Karakter Baik

Dalam tradisi Tiongkok, bunga krisan dihormati sebagai salah satu dari Four Gentlemen atau Empat Bunga Terhormat.

Bunga ini juga menjadi simbol kemuliaan dan karakter yang baik. Makna tersebut menjadikan krisan sebagai salah satu bunga yang memiliki kedudukan khusus dalam tradisi masyarakat Tiongkok.

Jepang: Lambang Keluarga Kekaisaran

Di Jepang, bunga krisan memiliki kedudukan sakral karena menjadi lambang resmi Keluarga Kekaisaran.

Bunga ini juga dianggap sebagai simbol matahari. Hubungan tersebut berkaitan dengan kepercayaan kuno yang melihat kelopak krisan yang memancar menyerupai sinar matahari.

Simbolisme tersebut membuat bunga krisan memiliki arti penting dalam kebudayaan Jepang.