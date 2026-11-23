PONTIANAK POST - Tanaman berbunga sering menjadi pilihan untuk mempercantik taman maupun memperindah ruangan.

Salah satu yang dikenal karena ragam warna dan bentuk bunganya adalah krisan atau chrysanthemum.

Tanaman ini tidak hanya menarik sebagai penghias taman dan rangkaian bunga. Krisan juga memiliki sejarah asal-usul, karakteristik pertumbuhan, serta berbagai pemanfaatan yang membuatnya dikenal di sejumlah negara.

Advertisement Mengenali karakteristiknya dapat membantu memahami mengapa tanaman ini menjadi salah satu bunga hias yang populer.

Berasal dari Asia dan Termasuk Keluarga Asteraceae

Advertisement Krisan merupakan tanaman berbunga yang termasuk dalam keluarga Asteraceae. Tanaman ini berasal dari kawasan Asia, terutama Tiongkok.

Bunga krisan dikenal memiliki variasi warna yang beragam. Beberapa di antaranya adalah merah, kuning, ungu, dan merah muda.

Keragaman warna tersebut menjadi salah satu daya tarik utama krisan sebagai tanaman hias.

Krisan Menyukai Suhu yang Sejuk

Dikutip dari Balcony Garden Web, salah satu karakteristik bunga krisan adalah kemampuannya berbunga ketika suhu udara lebih sejuk.

Di banyak wilayah, tanaman ini biasanya berbunga pada September hingga November. Pembentukan bunga berkaitan dengan semakin pendeknya durasi siang hari menjelang musim dingin.

Karakter tersebut menjadi salah satu ciri pertumbuhan bunga krisan yang membedakannya dari sejumlah tanaman berbunga lainnya.