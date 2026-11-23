PONTIANAK POST - Tanaman bunga yang tumbuh rimbun sering menjadi daya tarik tersendiri ketika ditempatkan di teras atau balkon rumah.

Selain terlihat lebih penuh, bentuk tanaman yang terawat juga dapat membuat area kecil terasa lebih berwarna.

Bunga krisan menjadi salah satu tanaman yang bisa ditata menggunakan pot untuk mempercantik ruang terbatas.

Advertisement Namun, agar pertumbuhannya lebih rimbun dan menghasilkan bunga lebih banyak, ada teknik perawatan yang perlu diperhatikan.

Salah satunya adalah pinching atau membuang bagian ujung tunas tanaman selama masa pertumbuhan.

Advertisement Mengenal Teknik Pinching pada Bunga Krisan

Pinching merupakan teknik membuang bagian pucuk atau ujung tunas tanaman.

Pada bunga krisan, teknik ini bertujuan membantu membentuk tanaman agar tumbuh lebih rimbun dan memiliki tampilan lebih penuh.

Panduan Balcony Garden Web menyarankan teknik tersebut dilakukan ketika tanaman mencapai tinggi sekitar 6–8 inci.

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Bagian pucuk setiap tunas dipotong sekitar satu inci. Proses ini dapat diulangi setiap dua hingga tiga minggu selama masa pertumbuhan.

Teknik pinching menjadi salah satu cara untuk mendukung pembentukan tanaman yang lebih lebat.