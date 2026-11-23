PONTIANAK POST - Beras porang menawarkan alternatif pangan dengan kandungan kalori rendah dan serat tinggi.

Produk ini juga dirancang menyerupai beras konvensional sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengatur pola makan.

Namun, tidak semua orang memiliki toleransi yang sama terhadap kandungan serat dalam beras porang.

Advertisement Penderita gangguan pencernaan tertentu dan anak-anak dalam masa pertumbuhan perlu memperhatikan asupan pangan tersebut.

Dilansir dari Jawapos, food technologist sekaligus kreator konten pangan Erwin Setiawan dari akun @anakpanganindonesia menjelaskan sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum menjadikan beras porang sebagai bagian dari menu harian.

Advertisement Apakah Beras Porang Aman Dikonsumsi Setiap Hari?

Dari sisi keamanan, beras porang pada dasarnya dapat dikonsumsi setiap hari dengan tetap memperhatikan kondisi tubuh dan pola makan secara keseluruhan.

Namun, konsumsi harian tetap perlu disesuaikan dengan toleransi masing-masing orang. Hal ini terutama penting bagi mereka yang memiliki kondisi pencernaan sensitif.

Penderita IBS Perlu Berhati-hati

Orang yang memiliki gangguan pencernaan sensitif, seperti irritable bowel syndrome (IBS), perlu lebih berhati-hati ketika mengonsumsi beras porang.

Kandungan glukomanan yang tinggi berpotensi memicu produksi gas berlebih di saluran cerna.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa keluhan, seperti perut kembung, diare, dan rasa tidak nyaman pada perut.