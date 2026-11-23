PONTIANAK POST – Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui perlawanan bersenjata. Sejumlah tokoh nasional juga menempuh jalur politik dan pemerintahan untuk memperjuangkan hak bangsa Indonesia, salah satunya Dr. Soetardjo Kartohadikoesoemo melalui sebuah usulan bersejarah yang dikenal sebagai Petisi Soetardjo pada 1936.

Petisi tersebut menjadi salah satu tonggak perjuangan politik Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Melalui usulan itu, Soetardjo mendesak pemerintah Belanda memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun sejak petisi diajukan.

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Sebagian besar perjalanan hidup Soetardjo dihabiskan dalam lingkungan kepamongprajaan. Namun, pengabdiannya di bidang pemerintahan tidak membuatnya berhenti memperjuangkan kepentingan bangsa.

Advertisement Di Dewan Rakyat atau Volksraad, Soetardjo menjadi anggota sekaligus merangkap sebagai ketua. Melalui forum tersebut, dia aktif menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan perubahan bagi bangsa Indonesia.

Perjuangannya mencapai puncak ketika mengajukan Petisi Soetardjo pada 1936. Usulan itu berisi desakan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun.

Petisi tersebut menjadi bentuk perjuangan melalui jalur konstitusional di tengah kuatnya kekuasaan kolonial Belanda.

Tetap Berjuang pada Masa Pendudukan Jepang

Perjuangan Soetardjo tidak berhenti ketika kekuasaan kolonial Belanda berakhir dan Jepang menduduki Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, dia tetap berupaya memperjuangkan nasib bangsa melalui jalur kepamongprajaan. Saat itu, Soetardjo menduduki jabatan Syucokan atau residen.

Posisi tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya dalam pemerintahan di tengah perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia.