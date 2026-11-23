PONTIANAK POST - Tidak semua tanaman membutuhkan lahan luas dan media tanah untuk mulai tumbuh.

Beberapa sayuran dan herba bahkan dapat ditumbuhkan kembali menggunakan air dan wadah sederhana di dalam rumah.

Cara ini bisa menjadi pilihan bagi penghuni rumah yang memiliki ruang terbatas, tetapi ingin mencoba menanam bahan pangan sendiri.

Advertisement Sejumlah tanaman dapat memunculkan daun atau tunas baru dari bagian yang biasanya tersisa setelah digunakan di dapur.

Dilansir dari Balcony Garden Web ada 16 sayuran dan herba yang dapat ditumbuhkan di dalam air, mulai dari daun wortel, daun bawang, hingga kemangi.

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Sayuran yang Bisa Tumbuh Kembali di Air

Beberapa sayuran dapat ditumbuhkan kembali dengan memanfaatkan bagian pangkal atau sisa tanaman.

1. Daun wortel

Bagian atas wortel yang masih memiliki pangkal daun dapat diletakkan di wadah dangkal berisi air. Tempatkan di area terang dan ganti air setiap dua hari.

Daun muda yang tumbuh dapat dimanfaatkan sebagai tambahan salad, pesto, atau chutney. Namun, metode ini tidak membuat akar wortel baru tumbuh kembali.

2. Daun bawang

Daun bawang termasuk tanaman yang relatif mudah ditumbuhkan kembali. Siapkan bagian umbi, gelas atau stoples bening, serta tempat yang mendapat sinar matahari.

3. Bok choy

Pangkal batang bok choy dapat diletakkan dalam wadah kecil berisi air. Pertumbuhan baru disebut dapat mulai terlihat dalam sekitar dua hari.