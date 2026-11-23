PONTIANAK POST – Sejarah Kerajaan Sambas tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang peradaban manusia di Pulau Kalimantan. Jauh sebelum dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan Islam di Kalimantan Barat, wilayah ini telah menjadi bagian dari kawasan yang dihuni manusia sejak puluhan ribu tahun silam.

Sejumlah penelitian memperkirakan manusia telah menempati Pulau Kalimantan sekurang-kurangnya sejak 40.000 tahun lalu.

Advertisement Menurut kajian Digital Library IAIN Pontianak melalui situs digilib.iainptk.ac.id perjalanan sejarah tersebut kemudian berkembang melalui kedatangan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu juga Juga dipengaruhi kebudayaan luar, hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan yang mewarnai sejarah kawasan barat Kalimantan.

Jejak Manusia Sejak Puluhan Ribu Tahun Lalu

Advertisement Sejarah awal Kalimantan berkaitan dengan perpindahan manusia dari daratan Asia menuju Kepulauan Sunda Besar. Pada masa Pleistosen, perpindahan tersebut dimungkinkan melalui jembatan daratan yang menghubungkan sejumlah wilayah ketika permukaan laut lebih rendah.

Penelitian di sejumlah kawasan Kalimantan turut memperkuat gambaran panjang sejarah hunian manusia di pulau ini.

Niah di Sarawak, misalnya, diketahui menjadi lokasi pemukiman manusia sejak sekitar 40.000 hingga 20.000 tahun lalu. Sementara itu, di Sabah, gua dan liang di kawasan Madai serta Baturong telah digunakan manusia setidaknya sejak 28.000 tahun silam.

Pada masa tersebut, masyarakat hidup dengan berburu binatang dan mengumpulkan kerang-kerangan. Mereka juga mulai membangun pemukiman di sekitar tepian danau.

Perkembangan berikutnya terjadi pada masa Neolitik, ketika teknik pertanian padi mulai masuk ke Kalimantan sekitar 5.000 tahun lalu. Teknik tersebut dibawa oleh gelombang migrasi bangsa-bangsa Mongoloid.

Sementara itu, penggunaan besi di Kalimantan diperkirakan mulai dikenal antara abad ke-5 hingga ke-9 Masehi.