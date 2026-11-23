PONTIANAK POST – Jauh sebelum berdiri sebagai kesultanan Islam, Sambas memiliki sejarah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkaitan dengan pengaruh Majapahit. Salah satu catatan penting menyebutkan kedatangan Raden Janur sekitar 1364 Masehi yang kemudian mendirikan pemerintahan baru dengan pusat kekuasaan di Paloh.

Keberadaan Sambas dalam sejarah Majapahit turut tercatat dalam kajian sejarah yang tersimpan di Digital Library IAIN Pontianak melalui situs digilib.iainptk.ac.id. Salah satu rujukannya adalah kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca yang menyebut Sambas sebagai wilayah di Pulau Tanjungnegara yang masuk dalam daftar daerah taklukan Majapahit.

Advertisement Sambas Disebut dalam Kitab Negarakertagama

Penyebutan Sambas dalam Negarakertagama terdapat pada pupuh 13. Kitab tersebut mencatat sejumlah wilayah yang memiliki hubungan kekuasaan dengan Majapahit, termasuk beberapa daerah di Pulau Tanjungnegara.

Advertisement Dalam catatan itu, Sambas disebut bersama sejumlah wilayah lain seperti Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, dan Lawai.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Sambas telah dikenal dalam peta politik Nusantara pada masa kejayaan Majapahit. Meski demikian, nama kerajaan yang berkuasa di Sambas pada periode awal tersebut belum teridentifikasi secara pasti.

Dalam perkembangan sejarahnya, kerajaan Hindu-Buddha yang menjadi pendahulu Kesultanan Sambas kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Sambas Lama atau Kerajaan Ratu Sepudak.

Raden Janur Datang ke Paloh

Kisah berdirinya pemerintahan Sambas Lama berkaitan dengan kedatangan rombongan dari Majapahit yang dipimpin Raden Janur sekitar 1364 Masehi.

Setelah tiba di wilayah Paloh dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, rombongan tersebut mendirikan pemerintahan baru. Raden Janur kemudian menjadi raja dengan pusat kekuasaan di Paloh.

Pembentukan pemerintahan tersebut menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah kerajaan di Sambas.