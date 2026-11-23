PONTIANAK POST – Kucing dikenal sebagai hewan peliharaan yang memiliki kebiasaan unik. Ada yang suka tidur di wastafel, mengikuti pemilik ke kamar mandi, hingga menjatuhkan benda dari atas meja. Perilaku tersebut terkadang terlihat aneh, tetapi sebagian di antaranya berkaitan dengan naluri dan cara kucing berkomunikasi.

Memahami kebiasaan kucing dapat membantu pemilik mengenali kebutuhan serta kondisi hewan peliharaannya. Bahasa tubuh, suara, dan gerakan ekor menjadi beberapa petunjuk untuk mengetahui suasana hati kucing.

Mengutip HighTally, terdapat berbagai perilaku kucing yang menarik untuk diperhatikan. Berikut sejumlah kebiasaan yang sering ditemukan beserta kemungkinan maknanya.

1. Suka Mengganggu Saat Pemilik Bekerja

Kucing terkadang naik ke atas laptop, duduk di atas buku, atau berbaring di depan pemilik yang sedang bekerja. Perilaku ini bisa menjadi cara mereka mencari perhatian dan mengajak berinteraksi.

Advertisement 2. Terlihat Tidak Merespons Saat Dipanggil

Berbeda dengan anjing, kucing tidak selalu datang ketika namanya dipanggil. Mereka dapat mengenali suara pemilik, tetapi responsnya bergantung pada suasana hati, kebiasaan, dan situasi di sekitarnya.

3. Menguleni Tubuh dengan Kaki

Kebiasaan menggerakkan kedua kaki depan secara bergantian pada selimut, bantal, atau tubuh pemilik dikenal sebagai kneading. Perilaku ini merupakan kebiasaan yang terbawa sejak anak kucing menyusu kepada induknya.

Pada kucing dewasa, gerakan tersebut sering dikaitkan dengan rasa nyaman. Namun, kondisi tubuh dan perilaku lain tetap perlu diperhatikan untuk memahami suasana hatinya.

4. Suka Mengendus Tangan atau Wajah

Indra penciuman memiliki peran penting bagi kucing. Mengendus tangan atau wajah manusia menjadi salah satu cara mereka mengenali aroma dan memperoleh informasi tentang lingkungan sekitarnya.

5. Mengunyah Plastik

Kebiasaan menggigit atau mengunyah plastik sebaiknya tidak dianggap sebagai perilaku lucu semata. Jika dilakukan berulang kali, kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan kondisi yang disebut pica, yaitu kecenderungan mengunyah atau memakan benda yang bukan makanan.

Kondisi ini dapat dipengaruhi faktor perilaku maupun masalah kesehatan. Pemilik sebaiknya menjauhkan benda berbahaya dan berkonsultasi dengan dokter hewan jika kebiasaan tersebut terus terjadi.