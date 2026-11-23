PONTIANAK POST – Sejarah awal masuknya Islam ke Sambas, Kalimantan Barat, diperkirakan telah berlangsung sejak awal abad ke-15. Salah satu informasi menyebutkan, pada 1407 telah terbentuk komunitas Muslim atau Hanafi yang berasal dari kalangan masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut.

Keterangan mengenai jejak awal Islam itu tercantum dalam kajian yang tersimpan di Digital Library IAIN Pontianak, melalui situs digilib.iainptk.ac.id. Meski demikian, informasi tersebut belum dilengkapi penjelasan mengenai sumber awal pembentukan komunitas maupun perkembangan mereka setelah menetap di Sambas.

Advertisement Komunitas Muslim Tionghoa pada Awal Abad ke-15

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Informasi mengenai komunitas Muslim Hanafi di Sambas menjadi salah satu petunjuk tentang kemungkinan jalur awal penyebaran Islam di wilayah pesisir Kalimantan Barat.

Advertisement Kehadiran masyarakat Tionghoa di kawasan ini diperkirakan telah berlangsung jauh sebelum abad ke-15. Salah satu catatan sejarah menyebutkan, pada 1292 ekspedisi pasukan Khubilai Khan yang dipimpin Ike Mese, Shih Pi, dan Khau Sing pernah menjadikan Kepulauan Karimata sebagai pangkalan sebelum melanjutkan perjalanan untuk menyerang Kerajaan Singasari.

Ekspedisi tersebut berakhir dengan kegagalan. Sejumlah anggota pasukan diperkirakan melarikan diri dan menetap di Kalimantan Barat setelah kalah dalam peperangan. Peristiwa ini disebut sebagai salah satu kemungkinan awal keberadaan masyarakat Tionghoa yang kemudian tinggal di wilayah tersebut.

Namun, belum dapat dipastikan apakah komunitas Tionghoa yang menetap sejak peristiwa itu memiliki hubungan langsung dengan terbentuknya komunitas Muslim Hanafi di Sambas.

Ekspedisi Cheng Ho dan Penyebaran Islam

Jejak lain yang dikaitkan dengan perkembangan Islam di Kalimantan Barat adalah ekspedisi Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok.

Pada abad ke-15, Cheng Ho memimpin sejumlah ekspedisi atas perintah Kaisar Cheng Tsu dari Dinasti Ming. Dalam catatan yang dikutip kajian tersebut, sebagian anak buah ekspedisi disebut menetap di Kalimantan Barat dan membaur dengan masyarakat setempat.

Mereka juga disebut membawa ajaran Islam yang dianutnya. Kehadiran para pelaut Muslim itu diperkirakan turut menjadi bagian dari jalur perjumpaan Islam dengan masyarakat di kawasan pesisir Kalimantan.