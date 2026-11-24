PONTIANAK POST - Kundur atau yang kerap disebut labu raksasa bisa menjadi pilihan menarik untuk dibudidayakan di kebun rumah.

Dengan media tanam yang subur, sinar matahari cukup, dan ruang rambat leluasa, tanaman ini mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak.

Pengalaman tersebut dirasakan Khisba Dina. Dia berhasil membudidayakan kundur dalam jumlah cukup banyak meski hanya memulai penanaman dari dua biji.

Advertisement ’’Kundur ini salah satu jenis labu yang buahnya sangat produktif dan perawatannya tidak ribet. Satu pohon bisa menghasilkan sampai 30 buah, bahkan lebih jika tanahnya subur,’’ ungkap Dina, sapaan akrabnya, dikutip dari Jawapos.

Namun, untuk mendapatkan buah berukuran besar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan benih, pengaturan pertumbuhan tanaman, hingga waktu penanaman.

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Menurut Dina, tidak semua varietas kundur menghasilkan buah dengan ukuran yang sama. Salah satu jenis yang ditanam di kebunnya adalah wax gourd.

Meski memiliki variasi ukuran, tanaman tersebut termasuk spesies Benincasa hispida, yang juga dikenal sebagai bligo atau winter melon. Di tempat tinggalnya, Pekalongan, tanaman ini lebih akrab disebut waluh putih.

’’Di tempat saya, Pekalongan, tanaman ini lebih akrab disebut waluh putih,’’ ungkapnya.

Selain pemilihan benih, pemangkasan atau pruning juga dapat dilakukan untuk mengatur produktivitas tanaman. Jika ingin memperoleh buah dalam jumlah banyak, pemangkasan tidak perlu dilakukan.

Sebaliknya, apabila ingin mendapatkan buah berukuran lebih besar, pertumbuhan tanaman dapat difokuskan pada batang utama dan beberapa cabang saja.