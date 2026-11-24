PONTIANAK POST – Sejarah Kerajaan Sambas Lama menyimpan kisah pergantian kekuasaan dan hubungan keluarga kerajaan yang menarik. Salah satu tokoh pentingnya adalah Ratu Sepudak, penguasa kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang memerintah sekitar 1550 Masehi dan memiliki hubungan sejarah dengan keturunan kerajaan Brunei.

Kisah para penguasa tersebut tercatat dalam kajian sejarah Kerajaan Sambas yang tersimpan di Digital Library IAIN Pontianak melalui situs digilib.iainptk.ac.id. Catatan itu juga mengungkap hubungan pernikahan antara keluarga Ratu Sepudak dan keluarga Raja Tengah dari Brunei yang kemudian berkaitan dengan perjalanan lahirnya Kesultanan Sambas.

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Setelah pusat pemerintahan berpindah dari Paloh ke Kota Lama pada pertengahan abad ke-15, pemerintahan Sambas kemudian dipimpin Ratu Sepudak.

Advertisement Berdasarkan naskah Asal Raja-Raja Sambas, sekitar 1550 Masehi Ratu Sepudak menjadi penguasa kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Hindu-Buddha Ratu Sepudak atau Kerajaan Sambas Lama.

Ratu Sepudak disebut berasal dari keturunan Bantara Majapahit dan masih menganut agama Hindu. Dalam menjalankan pemerintahan, dia didampingi saudaranya bernama Timbung Paseban.

Ratu Sepudak memiliki dua putri, yakni Raden Mas Ayu Anom dan Raden Mas Ayu Bungsu.

Putri sulungnya, Raden Mas Ayu Anom, telah menikah dengan Pangeran Prabu Kencana, yang merupakan putra Timbung Paseban sekaligus keponakan Ratu Sepudak.

Kedatangan Raja Tengah dari Brunei

Dalam masa pemerintahan Ratu Sepudak, datang seorang tokoh bernama Raja Tengah yang merupakan keturunan raja Brunei.

Kehadiran Raja Tengah menjadi bagian penting dalam perjalanan hubungan keluarga kerajaan Sambas dengan keluarga kerajaan dari Brunei.