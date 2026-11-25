PONTIANAK POST - Bunga tidak hanya dikenal karena keindahannya. Dalam berbagai kebudayaan, bunga juga memiliki makna yang berkaitan dengan nilai, kepercayaan, dan tradisi masyarakat.

Salah satunya adalah bunga krisan. Tanaman berbunga yang berasal dari Asia ini memiliki simbolisme berbeda di sejumlah negara.

Ada yang mengaitkannya dengan kemuliaan dan karakter baik, sementara budaya lain memaknainya sebagai lambang umur panjang, keberuntungan, hingga kekuatan.

Advertisement Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa makna bunga krisan tidak selalu sama di setiap tempat.

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Tiongkok: Simbol Kemuliaan dan Karakter Baik

Advertisement Dalam tradisi Tiongkok, bunga krisan dihormati sebagai salah satu dari Empat Bunga Mulia atau Four Gentlemen.

Bunga ini juga menjadi simbol kemuliaan dan karakter yang baik. Kedudukannya dalam tradisi tersebut membuat krisan memiliki makna lebih dari sekadar tanaman hias.

Jepang: Lambang Matahari dan Keluarga Kekaisaran

Di Jepang, bunga krisan memiliki kedudukan istimewa. Bunga ini menjadi lambang resmi Keluarga Kekaisaran dan dianggap sebagai simbol matahari.

Hubungan tersebut berkaitan dengan kepercayaan kuno bahwa kelopak bunga krisan yang memancar menyerupai sinar matahari.

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Korea: Simbol Umur Panjang dan Keberuntungan

Dalam budaya Korea, bunga krisan dikaitkan dengan umur panjang dan keberuntungan. Aroma bunganya yang kuat juga dipercaya dapat mengusir roh jahat serta membawa kemakmuran.

Eropa: Berkaitan dengan Kematian dan Duka

Makna bunga krisan di sejumlah negara Eropa berbeda dari tradisi Asia. Di negara seperti Prancis dan Italia, bunga ini dikaitkan dengan kematian dan suasana berkabung.