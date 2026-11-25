PONTIANAK POST - Bunga potong yang diletakkan dalam vas membutuhkan perawatan agar tidak cepat layu.

Selain mengganti air secara berkala, ada sejumlah bahan yang disebut dapat membantu menjaga kesegarannya.

Dilansir dari Balcony Garden Web ada beberapa bahan diantaranya gula, aspirin, cuka putih, pemutih rumah tangga, dan minuman soda lemon-lime.

Advertisement Namun, penggunaannya perlu memperhatikan jenis bunga dan takaran campuran. Tidak semua bunga cocok mendapatkan perlakuan yang sama.

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Gula dapat menjadi sumber nutrisi

Advertisement Gula disebut dapat meniru sebagian nutrisi yang diperoleh bunga dari akar. Karena itu, bahan ini dapat membantu bunga potong tetap segar lebih lama.

Sumber tersebut menyebut konsentrasi gula sekitar dua persen atau satu sendok teh per satu liter air sebagai takaran umum.

Meski demikian, penggunaan gula tidak boleh berlebihan. Terlalu banyak gula dapat mendorong pertumbuhan bakteri yang menyumbat batang dan menghambat penyerapan air.

Beberapa jenis bunga, seperti krisan dan daffodil, justru tidak membutuhkan tambahan gula.

Aspirin untuk membantu mengatur keasaman air

Aspirin juga disebut sebagai salah satu bahan yang dapat digunakan dalam campuran air bunga potong.

Aspirin dapat menurunkan tingkat pH air dan berperan sebagai disinfektan. Bunga seperti mawar, tulip, dan krisan disebut menyukai kondisi air yang sedikit asam.