PONTIANAK POST – Pempek dikenal sebagai salah satu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan kuah cuko manis, asam, dan pedas. Namun, di balik kelezatannya, makanan berbahan dasar ikan dan tepung sagu ini ternyata menyimpan sejarah panjang yang diperkirakan berawal sejak masa Kedatuan Sriwijaya.

Jejak sejarah pempek bahkan dikaitkan dengan keberadaan Prasasti Talang Tuo yang berasal dari 684 Masehi. Prasasti peninggalan Sriwijaya tersebut ditemukan oleh L.C. Westenenk pada 17 November 1920 di kawasan Talang Tuo, sebelah barat Palembang, tidak jauh dari Bukit Siguntang.

Advertisement Prasasti yang menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu Kuno itu menceritakan pembangunan Taman Sri Ksetra oleh Sri Baginda Sri Jayanasa. Di dalamnya disebutkan berbagai tanaman yang tumbuh di taman tersebut, termasuk bambu, pinang, kelapa, aren, dan sagu.

Diduga Berkaitan dengan Bahan Pempek

Advertisement Keberadaan tanaman aren dan sagu dalam prasasti tersebut kemudian dikaitkan dengan sejarah pempek. Sejarawan Kota Palembang, Kemas Ari Panji, menduga kedua tanaman itu memiliki hubungan dengan kuliner tersebut karena aren dan sagu merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan pempek dan kuah cukonya.

Berdasarkan penelusuran Indonesia Kaya, pembuatan pempek diperkirakan telah dimulai sekitar 684 Masehi, meskipun hubungan tersebut merupakan dugaan sejarah berdasarkan ketersediaan bahan pangan pada masa Sriwijaya.

Pada masa awal perkembangannya, pempek dikenal dengan nama kelesan. Nama tersebut berasal dari cara pembuatannya, yakni adonan ditekan-tekan menggunakan alat bernama piri’an, semacam mangkuk yang memiliki lubang di bagian tengah.

Kelesan awalnya merupakan makanan rumahan masyarakat Palembang. Seiring waktu, makanan ini mulai dikenal lebih luas dan mengalami perubahan penyebutan.

Nama Pempek Berasal dari Panggilan Apek

Sekitar 1916, kelesan mulai dijual oleh masyarakat Tionghoa di sekitar Masjid Agung Palembang. Penjualnya dikenal dengan panggilan Apek atau Empek.

Dari panggilan tersebut, nama kelesan kemudian lebih dikenal sebagai pempek. Sebutan itu terus berkembang hingga akhirnya melekat sebagai nama kuliner khas Palembang yang dikenal masyarakat luas.